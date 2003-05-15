Fressnapf macht in Österreich gutes Geschäft

"Österreich ist unser lukrativster Markt geworden", erklärte Unternehmensgründer Torsten Toeller gestern in einem Pressegespräch. 2002 brachte der heimische Markt dem Heimtier-Retailer, der seit 1997 hierzulande präsent ist, 21 Mill. Euro Umsatz, heuer sollen weitere 15 Filalen eröffnet und der Umsatz auf 30 Mill. Euro gesteigert werden. "Derzeit beschäftigen wir rund 170 Mitarbeiter - 93% davon sind Frauen", so Heidi Obermeier, Geschäftsführerin der österreichischen Fressnapf Handels GmbH, die zu 100% der deutschen Fressnapf Tiernahrungs GmbH gehört. Insgesamt hat das Unternehmen 2.000 Beschäftigte und 500 Verkausstandorte in sechs europäischen Ländern.



Rund 25 Mrd. Euro schwer schätzt Toeller dem europäischen Markt für Heimtiernahrung und -zubehör, davon werden 300 Mill. Euro in Österreich ausgegeben. 1,6 Millionen Katzen, 600.000 Hunde sowie 600.000 weitere Haustiere bevölkern insgesamt 40% der heimischen Haushalte.