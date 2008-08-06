"Freuen uns über Wahlen"

Insgesamt setzt das mehr als 180 Jahre alte Unternehmen pro Jahr rund 25 Millionen Spielkartenpakete ab, dazu kommen zwei Millionen Spiele und etwa eine Million Puzzles. Produziert wird nach wie vor zum Großteil im Stammsitz in der Wiener Hütteldorfer Straße. Exportiert wird mittlerweile in 60 Länder. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007/08 (per Ende Jänner) setzte Piatnik 27,5 Mio. Euro um, das war ein Zuwachs von rund 10 Prozent. Ein Gutteil davon stamme aus der höheren Nachfrage nach Poker-Artikeln, erzählt Strehl. Damit habe man neue, jüngere Käuferschichten ansprechen können.



Jeder dritte Umsatzeuro wird mit Produkten für Kinder gemacht. Dass dieses Segment aufgrund der demografischen Entwicklung schrumpfen wird, jagt Strehl keinen Schrecken ein. Piatnik sei für alle Altersgruppen gut aufgestellt, seniorenfreundliche Produkte seien ohnehin schon immer im Programm. "Rummy-Runden hat es schon gegeben, bevor man sich über Geburtenraten Gedanken gemacht hat".



Preise steigen erst 2009



Vor dem Weihnachtsgeschäft, den umsatzstärksten Monaten im Jahr, werden sich Preise der Piatnik-Produkte nicht mehr ändern. Zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen die Preise um zwei bis drei Prozent gehoben. Um wie viel die Preise 2009 steigen werden, lässt Strehl derzeit noch offen.