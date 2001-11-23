"Freundliches Lächeln ist die beste Investition"

"Ein ehrliches Lächeln oder freundlicher Umgang sind die beste Investition und meist wesentlich wichtiger, als ob ein Haus jetzt einen Stern mehr oder weniger hat", meint Johann Schenner, Obmann der Tourismus-Sektion der Wirtschaftskammer Österreich. Dafür soll nun das Bewusstsein gestärkt werden. Ziel ist ein freundlicherer Umgang zwischen Gastgebern und Gästen.



"Das Feld des Tourismus wird dabei weit gesteckt", erläutert Friedrich Urban, Geschäftsführer des Fernsehsenders TW1, der die Aktion ebenso wie die ORF-Regionalradios mit Sendungen und Spots unterstützt. Angesprochen seien alle, die den "Tourismus in Österreich schön machen können". Ab 15. Dezember besteht für - auch ehemalige - Gäste in der Wintersaison die Möglichkeit via Telefon-Hotline oder Internet "lächelnde" Tourismus-Angestellte zu nominieren. Eine Jury wird wöchentlich die beste Geschichte auswählen, Autor und Nominierter gewinnen Ferienarrangements in Österreich.



Teilnahme ab 15. Dezember unter der Telefon.-Hotline 0900 244 200 oder der Internet- Adresse http://www.laecheln-gewinnt.at