Friedensgespräche unterbrochen

Die syrischen Rebellen haben die Vorbereitung der geplanten Friedensgespräche mit der Regierung eingestellt. In einer am Montagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung begründeten mehrere Rebellengruppen den Schritt mit Verstößen der Regierungstruppen gegen die seit vier Tagen geltende Waffenruhe.

Die reguläre syrische Armee und Einheiten der Hisbollah griffen am Montag mit Luftunterstützung Stellungen der Rebellen in Wadi Barada an. Von der Region wird die Hauptstadt Damaskus mit Wasser versorgt.

Ursprünglich waren Friedensgespräche in Kasachstan zwischen der Regierung und den Rebellen für Ende Jänner geplant.