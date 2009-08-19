Friedliches Sommergespräch

Das "Sommergespräch" am Dienstagabend (ORF 2) fand auf der Jedermannbühne in Salzburg statt. Doch hatte diese "Location" ihre Tücken: Denn als Josef Bucher sich anschickte, seine liberalen Prinzipien zu erläutern, begannen die Glocken des Domes so kräftig zu läuten, dass der BZÖ-Obmann Mühe hatte, dagegen anzureden.
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Davon abgesehen, konnte sich Bucher aber gut präsentieren. Selbst der Schriftsteller Michael Köhlmeier, der bei diesem "Sommergespräch" neben Ingrid Thurnher als prominenter "Ko-Interviewer" auftrat, erklärte, dass er - bei aller Kritik am BZÖ - den Obmann als Person sympathisch finde. Bucher revanchierte sich für diese (vermutlich unerwartete) Sympathieerklärung mit einem artigen Kompliment für Köhlmeiers Bücher.