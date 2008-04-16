Frische News aus der Dose

Dann sind Sie, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, reif für die Reise in die Vergangenheit - jederzeit möglich bei Eins extra und BR alpha. Dort wird Tag für Tag die "Tagesschau vor 20 bzw. 25 Jahren" gesendet. Schade, dass der ORF die Idee noch nicht übernommen hat. Er könnte damit den niedrigen Nachrichten-Anteil auf ORF 1 schlagartig erhöhen. Nach der Exhumierung des "Club 2" wäre die "ZIB vor 20 Jahren" ein perfekter neuer Fall für "Super-Alex".