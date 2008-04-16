Frische News aus der Dose

Haben Sie genug von den täglichen Katastrophenmeldungen, die uns gnadenlos von den zahlreichen Nachrichten-Sendungen ins Haus geliefert werden? Sehnsucht nach der guten alten Zeit, als man noch wusste, was Gut und Böse war, und Silvio Berlusconi höchstens am Rande als aufstrebender TV-Besitzer erwähnt wurde?
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Dann sind Sie, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, reif für die Reise in die Vergangenheit - jederzeit möglich bei Eins extra und BR alpha. Dort wird Tag für Tag die "Tagesschau vor 20 bzw. 25 Jahren" gesendet. Schade, dass der ORF die Idee noch nicht übernommen hat. Er könnte damit den niedrigen Nachrichten-Anteil auf ORF 1 schlagartig erhöhen. Nach der Exhumierung des "Club 2" wäre die "ZIB vor 20 Jahren" ein perfekter neuer Fall für "Super-Alex".