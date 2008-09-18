Frisches zur Wahl

Auch im Wahlkampf kommt es zu Überraschungen. So geschehen am Mittwochabend auf dem sonst mit deutschen Sitcoms zugemüllten Privatsender Puls4: Während die ORF-TV-Duelle immer mehr in öde Wiederholungen abgleiten, bot die Wahlarena, beworben als "erste Elefantenrunde", ein erfrischend anderes Erlebnis.
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Die Moderatoren - der nicht ganz neutrale Fernseh-Profi Josef Broukal und die jugendlich freche Manuela Raidl - brachten die Kandidaten ordentlich ins Schwitzen. Frisch wirkte auch das Format: Zuschauer stellten via Videobotschaft Fragen, dazu gab´s ein teils prominentes Live-Publikum. Einzig das Studio wirkte reizüberflutend (seit wann hat BZÖ-Haider einen grünen Heiligenschein?), auch die Musikeinlagen à la Millionenshow hätte man sich sparen können. Alles in allem eine runde Sache, dass die Antworten dieselben wie immer waren, fiel da gar nicht mehr so auf.