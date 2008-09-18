Frisches zur Wahl

Die Moderatoren - der nicht ganz neutrale Fernseh-Profi Josef Broukal und die jugendlich freche Manuela Raidl - brachten die Kandidaten ordentlich ins Schwitzen. Frisch wirkte auch das Format: Zuschauer stellten via Videobotschaft Fragen, dazu gab´s ein teils prominentes Live-Publikum. Einzig das Studio wirkte reizüberflutend (seit wann hat BZÖ-Haider einen grünen Heiligenschein?), auch die Musikeinlagen à la Millionenshow hätte man sich sparen können. Alles in allem eine runde Sache, dass die Antworten dieselben wie immer waren, fiel da gar nicht mehr so auf.