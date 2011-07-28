Neuerdings fange ich beim Fernseh-Zappen von hinten an. Weil sich in den hinteren Regionen des TV-Kanal-Dschungels noch so einiges Interessantes verbirgt, das einem beim Von-Vorne-Zappen entgehen würde, weil man gar nicht so weit nach hinten gelangt. Doch auch beim Von-hinten-Zappen muss man so Einiges ertragen, ehe man in die interessanten Regionen vorstößt. Da verbergen sich vor allem die allseits beliebten Home-Shopping-Sender. Und da stoße ich neulich auf "QVC" doch glatt auf eine Sendung, die sich "Basteln zur Weihnachtszeit" nennt. In der lernt man, wie man Christbaumkugeln marmoriert oder Weihnachtskarten gestaltet. "Sie können das Rentier mit Floristik verbinden. Wir haben auch sehr viel Floristik im Programm." "Wunderschön!"

Na gut, das Wetter erinnert gerade nicht so wirklich an Hochsommer. Aber wir schreiben den 28. Juli! Fröhliche Weihnachten...