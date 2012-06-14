Früherer Niki-Manager bei Caterer Do & Co an Bord

Wien. Die Hauptversammlung beim erfolgreichen börsenotierten Caterer Do & Co um Attila Dogudan am 5. Juli im Restaurant Platinum im Wiener Uniqa-Tower dürfte spannend werden. Denn unter Punkt neun der Einladung zur Hauptversammlung heißt es: "Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Änderung der Firma, zur Änderung im Hinblick auf das neue genehmigte Kapital 2012 und zur Anpassung an geänderte Bestimmungen nach dem Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011."

"Ein Top-Mann", sagt Lauda

Doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche. So soll Gottfried Neumeister junior, der von August 2009 bis Ende Jänner 2012 einer der Geschäftsführer der Luftfahrtgesellschaft Niki war, in den Do & Co Vorstand einziehen. Bei Laudas Niki war Neumeister für die Finanzen zuständig. "Das ist ein Top-Mann", sagt Niki Lauda im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". "Ich weiß nur, dass er bei mir weg ist und sich Richtung Do & Co entwickelt." Nachsatz: "Herr Dogudan kennt ihn schon lange, den brauchte ich nicht weiterzuempfehlen, das hat er selber gemacht." Indes bestätigt Attila Dogudan: "Neumeister arbeitet seit zwei Monaten bei uns in der Geschäftsleitung." Mehr sei derzeit nicht der Fall. Falls Neumeister eine Funktion übernehmen wird, werde er, Dogudan, das bekannt machen. Neumeister ist Gesellschafter im familieneigenen Betrieb "TVS Europaverkehre SpeditionsGmbH" in Guntramsdorf sowie Geschäftsführer in Laudas L3M Investments GmbH und in NL Holding GmbH. Zugleich ist er neben Lauda Gesellschafter in der Esus IT Service GmbH und Laudas Prokurist in der E 190 FlugzeugevermietungsGmbH

Do&Co-Menüs um 15 Euro

Dass die AUA ihm - wie vielen anderen Lieferanten - im Zuge ihres Sparprogramms einen satten Abstrich bei den Kosten für die Bordverpflegung abverlangt hat, nimmt Dogudan gelassen. Dafür wird es jetzt auch auf Kurzstreckenflügen in der Economy-Klasse warmes Essen geben: Gegen Vorbestellung bis längsten eine Stunde vor dem Abflug und für 15 Euro Aufpreis serviert Do&Co neun verschiedene Drei-Gänge-Menüs. Gratis gibt es nach wie vor Snacks und Sandwiches. Wie viel Zusatzumsatz er in den sechs neuen Lounges im neuen Wiener Terminal und die In-Board-Mahlzeiten nach dem neuen Konzept im Zug seines bis 2018 verlängerten Vertrages erwartet, verrät Dogudan nicht: "Das sind Zusatzumsätze nach verlorenen Umsätzen, wenn ich das höflich sagen darf."