Frühling aus Afrika in Hietzing

Der Percussion-Superstar Guem reiste extra aus Paris an und heizte am Anfang des Abends mit seiner Performance den Zuhörern kräftig ein. Weiter ging es mit Tanzformationen von Afrococo, Leonardo & Doris, Tilly Boo und der Chandiru Group. "Mit diesem Ball wollen wir Tänzer der afrikanischen Community aus Österreich promoten", sagte Dorothea Hagen, Organisatorin des Balls, zur "Wiener Zeitung".



Später wurden Mitglieder der afrikanischen Community, wie die afriCult-Organisatorin Remi Ofoedu und der Ehrenpräsident des Pan African Forums, Kojo Taylor, mit einer Urkunde und der Nelson Mandela Medaille ausgezeichnet. Dorothea Hagen: "Geehrt werden erfolgreiche in Österreich lebende afrikanische Geschäftsleute und Intellektuelle, um zu zeigen, dass eine positive Integration durchaus möglich ist." Auch Guem wurde geehrt.



"Dieser Ball ist ein Zeichen von Vielfalt", betonte Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ), die gemeinsam mit Dorothea Hagen und dem Obmann von Radio Afrika TV, Alexis Neuberg, die Ehrungen überreichte.