Führungsqualität gesucht

"Der Einsatz der EU-Truppe in Mazedonien ist auch ohne NATO-Ressourcen möglich", ist Hannes Swoboda, Mitglied des außenpolitischen Ausschusses im EU-Parlament, überzeugt. In Mazedonien seien bereits genügend Ressourcen vorhanden, so der SP-EU-Abg.



Die "Amber Fox"-Mission der NATO von rund 700 Soldaten war ursprünglich bis 26. Oktober geplant. Im Herbst sollte die EU-Eingreiftruppe Premiere feiern und das Kommando in Mazedonien übernehmen. Dazu ist ein Abkommen mit der NATO notwendig, das sich aber wegen Rivalitäten zwischen Griechenland und der Türkei verzögert.