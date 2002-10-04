Führungsqualität gesucht

Die NATO bereitet sich auf eine Verlängerung des Einsatzes in Mazedonien vor. SP-EU-Abg. Hannes Swoboda ist im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" dennoch optimistisch, dass die EU-Truppe die Mission übernehmen kann.
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"Der Einsatz der EU-Truppe in Mazedonien ist auch ohne NATO-Ressourcen möglich", ist Hannes Swoboda, Mitglied des außenpolitischen Ausschusses im EU-Parlament, überzeugt. In Mazedonien seien bereits genügend Ressourcen vorhanden, so der SP-EU-Abg.
Die "Amber Fox"-Mission der NATO von rund 700 Soldaten war ursprünglich bis 26. Oktober geplant. Im Herbst sollte die EU-Eingreiftruppe Premiere feiern und das Kommando in Mazedonien übernehmen. Dazu ist ein Abkommen mit der NATO notwendig, das sich aber wegen Rivalitäten zwischen Griechenland und der Türkei verzögert.