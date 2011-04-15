Führungsvakuum der Post-Krisen-Ära

Bisher lief es jedenfalls ganz anders ab: Die einen (reichen Länder) konnten es sich leisten, Schulden zu machen, weil ihnen auf den Finanzmärkten Geld gegeben wurde. Den anderen (armen Ländern) nicht - oder wenn, dann nur vom IWF unter strengsten Auflagen. Vielleicht ist es eine Form ausgleichender Gerechtigkeit, dass nun vermeintlich reiche Industriestaaten mit Überschuldung kämpfen - und den IWF am Hals haben.



Die großen globalen Probleme sind noch ungelöst: Dazu zählen die Handelsungleichgewichte, die Finanzmarktkontrolle und der Währungsstreit. Auf die G20, die 20 mächtigsten Nationen, die sich in diesen Tagen damit beschäftigen, sollte man besser nicht setzen: Jetzt, da sich der Eindruck der akuten Krise abschwächt, lässt der Wille zur Kooperation nach - die Fronten zwischen den USA, Europa, Japan, China und Co. brechen stärker auf denn je. Ökonomen wie Nouriel Roubini sprechen sogar schon von den G0 - einer Gruppe, in der die einen keine Verantwortung übernehmen wollen und die anderen es nicht können.