Fundraiser zum 10. Mal in Wien

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Petra Medek
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Der Österreichische Fundraising und Social Marketing Kongress findet von 6. bis 8. Oktober in Wien statt. 31 Referenten, darunter Bernd Marin, Michael Landau sowie Fundrasing-Experte Mike Johnston, werden die Mittelbeschaffung für NPOs beleuchten. Ein Themenschwerpunkt ist heuer das Kunst- und Kultursponsoring. Auch der Fundraising und Social Marketing Preis wird verliehen.
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