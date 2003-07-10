Fundraiser zum 10. Mal in Wien

Der Österreichische Fundraising und Social Marketing Kongress findet von 6. bis 8. Oktober in Wien statt. 31 Referenten, darunter Bernd Marin, Michael Landau sowie Fundrasing-Experte Mike Johnston, werden die Mittelbeschaffung für NPOs beleuchten. Ein Themenschwerpunkt ist heuer das Kunst- und Kultursponsoring. Auch der Fundraising und Social Marketing Preis wird verliehen.



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