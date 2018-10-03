Fünf Kandidaten wollen an die Spitze der Grünen Wien

Wien. Fünf Kandidaten haben die Nominierungshürden im ersten Teil des Spitzenwahlprozederes der Wiener Grünen genommen und wurden heute präsentiert, wie es in einer Aussendung heißt. Neben David Ellensohn, Birgit Hebein und Peter Kraus bewerben sich auch Marihan Abensperg-Traun und Benjamin Kaan. .

Bisher haben sich laut Aussendung bereits 1520 Personen als Wähler für die Spitzenwahl registriert. "Wir freuen uns, dass sich so viele KandidatInnen um den Platz Eins bei den Grünen Wien beworben haben und auch, dass so viele Wienerinnen und Wiener der Einladung gefolgt sind, mitzuentscheiden. Wir haben mit diesem modernen und demokratischen System einen neuen Weg gefunden, den Platz Eins an der Spitze der Grünen Wien zu finden", so Maxie Klein, Vorstandsmitglied der Grünen Wien und stellvertetende Landessprecherin.

Als Wähler registrieren kann man sich noch bis 18. Oktober. Schon davor beginnt eine Reihe von Diskussionen der Spitzenkandidaten. Das erste Zusammentreffen der 5 SpitzenkandidatInnen findet am Dienstag, 9. Oktober abends im Odeon-Theater statt. Der eigentliche Wahlprozess findet dann per Briefwahl ab Anfang November statt. Der oder die Nummer 1 der Grünen Wien wird Ende November feststehen.

Kurzbiographien der Kandidaten auf www.spitzenwahl.wien