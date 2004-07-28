Fünf neue Zentren für Fahrsicherheit

Marchtrenk - laut Betreibern das modernste Fahrsicherheitszentrum Mitteleuropas - bietet nicht nur Trainings für die Mehrphasenfahrausbildung und Fahrsicherheitstrainings für Pkw und Motorräder, sondern auch solche für Lkw, Tankwagen und Busse. In der Mitte des Areals gibt es einen Motorradkurs mit Slalom-Parcours und Handlingkurs, daneben eine für Österreich einzigartige Dynamikstrecke für Lkw und Pkw. Das Projekt hat insgesamt 8,3 Mill. Euro verschlungen.



Am kommenden Samstag findet in Marchtrenk von 10 bis 16 Uhr ein "Tag der offenen Tür" statt.



Insgesamt hat der ÖAMTC bereits in neun Fahrtechnikzentren investiert und ist damit in Österreich flächendeckend vertreten. Das Netzwerk erstreckt sich von Teesdorf über den Wachauring bei Melk und Gmünd im Waldviertel (alle NÖ) sowie Saalfelden (Salzburg), Mölbling (Kärnten), Lang-Lebring (Steiermark), Innsbruck (Tirol) und Röthis (Vorarlberg). Anfang September soll die vorläufig letzte und zweite steirische Anlage in Kalwang eröffnet werden. In den ÖAMTC-Zentren werden heuer rund 90.000 Personen trainiert.



Der Anbieter Driving Camp mit einer Gruppe privater Investoren ist derzeit mit zwei Zentren vertreten und will ebenso auf acht bis neun aufstocken. Dort fährt man mit schweren Geschützen auf, will man doch als größte und modernste Anlage in den Wettbewerb eintreten. Ausgestattet werden die Driving Camps von jenem technischen Anbieter, der viele Jahre gemeinsam mit "Test&Training" (ÖAMTC) sein Know How und entsprechende Anlagen für Fahrsicherheitstrainings entwickelt hat.



Auch in Pachfurth und Röthis werden Trainings sowohl für die Merhphasenfahrausbildung als auch für Pkw, Motorrad, Lkw und Busse angeboten.



http://www.oeamtc.at



http://www.drivingcamp.at