Fünfte Insolvenz in der Sardana-Gruppe

Wien. Der Flughafen-Shopbetreiber und Souvenirhändler Rakesh Sardana hat mittlerweile eine Handvoll Pleiten am Hals. Nach der Sardana Holding GmbH, der Saveria GmbH, der Artifacts HandelsgmbH, und der M. Striberny & Co Nachf. GmbH ist nun auch über die Sardana Handels GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das bestätigen Alexander Klikovits vom KSV1870 und Gerhard Weinhofer von Creditreform der "Wiener Zeitung".



Die Sardana Handels GmbH hat nicht nur sieben Geschäftslokale in der Wiener Innenstadt gemietet, sondern laut eigenen Angaben auch rund 2,6 Millionen Euro Schulden angehäuft. Angaben über etwaiges Vermögen finden sich im Sanierungsplanantrag aber nicht. Auch die Kosten für die Eröffnung des Sanierungsverfahrens tragen weder Sardana noch die Gesellschaft.



"Die Richard Schöps & Co AG wird kurzfristig, längstens binnen drei Tagen, einen Kostenvorschuss in Höhe von 4000 Euro dem Gericht überweisen", heißt es im Antrag aus der Feder der Anwaltskanzlei Bachmann & Bachmann. Denn die Richard Schöps & Co AG will laut Medienberichten bei der maroden Sardana-Gruppe einsteigen.



Die Sardana Handels GmbH will Ihren Gläubigern 20 Prozent Quote zahlen. Dafür müssen nach einer ersten Rechnung rund 520.000 Euro plus die Verfahrenskosten aufgebracht werden. "Die Quote soll aus dem Fortbetrieb erwirtschaftet werden, gegebenenfalls auch von dritter Seite finanziert werden", heißt es im Antrag weiter. Dabei dürfte die Richard Schöps & Co AG ins Spiel kommen.



Zur Erinnerung: Die Flughafen Wien AG und die Gebietskrankenkasse Niederösterreich haben drei Sardana-Gesellschaften wegen hoher offener Forderungen in die Insolvenz schicken lassen.



Die Sardana Handels GmbH ist Mieterin bzw. Vermieterin folgender Bestandobjekte:

1010 Wien, Tegetthoffstraße 1, 1a

1010 Wien, Tegetthoffstraße 3

1010 Wien, Neuer Markt 10-11

1010 Wien, Neuer Markt 13

1010 Wien, Neuer Markt 2

1010 Wien, Graben 29

1010 Wien, Maysedergasse 1