Für alle (Aus)Fälle absichern

Die ÖKV Coface, vormals Österreichische Kreditversicherung, will daher - insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen - "leistbare" Produkte schaffen und die Vertriebskanäle ausbauen. An eine Art "Schalterpolizze" sei gedacht.



Die ÖKV Coface - Eigentümer sind die französische Coface-Gruppe (79,2%), die Wiener Städtische Versicherung (14,8%) und die Bank Austria (6%) - erzielte 2001 bei den Prämien ein Plus von 2,8% auf 34,86 Mill. Euro. Auf die laut Dobringer "boomende" Exportkreditversicherung entfielen 52%, auf die stagnierende Inlandskreditversicherung 48% des Geschäftsvolumens. Die Schadensleistungen stiegen von 18 Mill. auf 23 Mill. Euro.



Die Coface-Gruppe verbuchte 2001 beim Reingewinn einen Rückgang um 16% auf 48,3 Mill. Euro. ede