Es hat im Fußball schon seltsamere Verbindungen gegeben. Und doch ist diese nicht unbemerkenswert. Am Donnerstag verlautete Manchester City, eine Partnerschaft mit der Dating-App Tinder eingegangen zu sein. Dass die Bekanntgabe ausgerechnet am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League erfolgte, mag für das junge Glück nicht das beste Omen sein, aber irgendwie passt es: Schließlich hatte Tinder am selben Abend auch Probleme, weil es stundenlang nicht erreichbar war. Die Zukunft soll jedenfalls rosig in Himmelblau werden: Die Partnerschaft umfasst das Männer- und Frauenteam sowie den Schwesternklub New York City FC, ist laut Klub "auf mehrere Jahre" abgeschlossen und soll Medien zufolge "mehrere Millionen Pfund" in die Kassen spülen. Aber glaubt man den werbewirksamen Aussagen der Beteiligten, geht es ja gar nicht darum, sondern um das "Zusammenbringen von Menschen, um das Teilen gemeinsamer Momente, Emotionen und Leidenschaft". Tatsächlich verwundert es, dass Dating-Apps sich noch nicht schon lange im Fußball breitgemacht haben. Zu spät entdeckte Vorlieben für unterschiedliche Klubs können Beziehungen schließlich ganz schnell beenden. Da ist es vielleicht eh besser, man weiß gleich Bescheid. Liverpool wird die PR-Offensive des Rivalen indessen herzlich wurscht sein. Manche Verbindungen - wie Jürgen Klopp und die Reds - passen eben ganz ohne Tinder. Und auch die Citizens müssen dem Marketing-Coup erst den realen folgen lassen. Denn wirklich vergessen wird die Schmach von Mittwoch erst sein, wenn am Samstag Manchester United geschlagen und damit möglicherweise der Titel vorzeitig geholt wird. Für das perfekte Match braucht’s halt doch noch immer den grünen Rasen.