An und für sich mag ich ja den Wiener Sender Radio Orange. Am Mittwoch war das anders. Ich hörte "Bauch, Bein, Po - die Sendung für die ganze Frau" (18 Uhr). Es ging um Interviews, die zwei hörbar sehr junge Frauen mit ehemaligen Widerstandskämpferinnen gegen das NS-Regime geführt hatten; deren Aufgabe ist gewesen, deutsche Besatzungssoldaten in Frankreich gegen das Hitler-Regime und den Krieg umzustimmen.



In einfachen Worten schilderte eine über 80-Jährige, wie sie und ihre Mitstreiterinnen in mühevoller Kleinarbeit versuchten, mit den Soldaten der Deutschen Wehrmacht in Kontakt zu kommen. Eine spannende Sache. Befremdlich hingegen war die Verwunderung einer der beiden jugendlichen Interviewerinnen darüber, dass dermaßen alte Leute "so wach" sind und imstande, Zusammenhänge zur Gegenwart herzustellen. Ja, wer sollte dies denn sonst tun? Alt ist eben nicht gleichbedeutend mit gaga.



Was bleibt sonst anzumerken? Positiv die gut ausgewählte Musik, negativ die bemüht feministische Moderation. Das der deutschen Sprache fremde Wort "Gästinnen" etwa habe ich am Mittwoch zum ersten Mal gehört.