Für ein paar Euro mehr

Der Plan: Pro Konzert sollte der Abonnent einen Euro drauflegen. Tatsächlich erhielt der Musikfreund dann aber nur einen Zahlschein für seine Abokosten - vorerst. Wenige Tage später nämlich sandte der Musikverein die Erlagscheine nochmals aus, nun mit leicht erhöhter Summe. Und mit kryptischem Beipacktext. Bei der ersten Aussendung, so hieß es, sei ein Fehler passiert. Worin der bestand, erfuhr jedoch nur, wer die Posten genau verglich. Und siehe, da war sie nun, die Orgel-"Spende": Festgefügt in die Kostenaufstellung der Konzertpreise, mitsummiert zum - vorgedruckten - Betrag auf dem Erlagschein.



Nun: Dass der Musikverein seinen kultivierten Klang noch verbessern will - würdig und recht. Nur: Wenn er dafür kultivierten Druck auf die Abonnenten ausübt, klingt das Wort "Orgelspende" schwer nach George Orwells Neusprech. "Orgel-Obolus" hätte besser gepasst.