Für Fischer andere heeresinterne Prioritäten

Heinz Fischer hinterfragt die Prioritätenliste: Es sei zu überlegen, ob angesichts der finanziellen Lage eine 25-Milliarden-Schilling-Investition für Abfangjäger Vorrang habe. Immerhin gebe es sowohl heeresintern als auch im gesamten Bereich der inneren und äußeren Sicherheit andere Notwendigkeiten. Als Beispiele nannte Fischer die Ausstattung des Bundesheeres oder der Polizei.



Unglaubwürdig klingen Fischers Aussagen in den Ohren des ÖVP-Wehrsprechers Walter Murauer. "Fischer möchte eine Neutralität ohne jene Verpflichtungen, die damit automatisch verbunden sind", monierte er via Aussendung. Der freiheitliche Wehrsprecher Wolfgang Jung schloss sich der Kritik an: Gerade neutrale Staaten müssten ihren Luftraum "sauber" halten. Fischer hatte sich vom Gegenteil überzeugt gezeigt.