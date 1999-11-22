Für mehr Lebensqualität

Egal, ob für Marketing-Zwecke oder für den bewußteren täglichen Umgang und Konsum: Das nun in der siebenten Auflage erschienene Öko-Adressbuch für Österreich (ÖAB) beinhaltet rund 10.000



Anschriften von Ansprechpartnern zu den Themen Wohnen, Ernährung, Freizeit und Ökologie. Von "Abfall" über "Eheprobleme", "Pflanzenpflege", "Trockenfrüchte" bis zu "Zahnbürste" reicht die Palette der



Stichworte im Adress-Teil des ÖAB. Der Leseteil beinhaltet Beiträge rund das Umweltbewußtsein im weitesten Sinne. Ein Namensregister rundet das Nachschlagewerk ab. Die beiliegende CD-ROM ermöglicht



eine rasche Orientierung per PC und den Zugang zur Plattform "Ökoweb" des Herausgebers.



OEDAT/Soyka (Ökodatenbank Österreich, Adressenservice und Verlag:) "Öko-Adressbuch für Österreich mit CD-ROM". 398 Schilling, 420 Seiten, OEDAT, Wien 1999.