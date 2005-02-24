Für nachhaltige Landwirtschaft in EU

"Wir sind nicht grundsätzlich gegen Subventionen, wir wollen sie aber gekoppelt an nachhaltige Landwirtschaft wissen. Und wir wollen nicht, dass subventionierter Zucker zu Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt verkauft wird", erklärte Rudolf Remler, Sprecher der AGEZ, gegenüber der "Wiener Zeitung".



Die derzeitige ZMO gilt bis 2006. Sie beinhaltet Importzölle, die den EU-Zucker vor Konkurrenz schützen. Gleichzeitig gibt es Produktionsquoten für jedes Land. Diese übersteigen allerdings den Verbrauch innerhalb der EU, der überschüssige Zucker wird am Weltmarkt angeboten.



Die Pläne der EU-Kommission sehen vor, die Quoten abzuschaffen und den europäischen Markt stärker für Importe zu öffnen. Die Profiteure wären Groß- und Billigproduzentenländer wie Brasilien sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. "In Brasilien wird auf Plantagen unter schlimmsten Arbeitsbedingungen und Belastung der Umwelt Zucker angebaut", sagte Remler. Er glaubt nicht, dass die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie die Preisvorteile an die Konsumenten weitergeben würde. Die heimischen Rübenbauern fürchten, mit dem billigen brasilianischen Zucker nicht mithalten zu können. Die Reformvorschläge der Vereinigung der heimischen Rübenbauern und der AGEZ werden heute an die vier Parlamentsparteien sowie die EU-Kommission weitergeleitet. Die EU-Kommission wird voraussichtlich bis Juli einen gemeinsamen EU-Vorschlag - der unterschiedliche Positionen der großen und kleinen EU-Zuckerproduzenten unter einen Hut bringt - veröffentlichen. Ob dieser Vorschlag umgesetzt wird, hängt zu einem guten Teil auch davon ab, wie die Verhandlungen der Welthandelsorganisation laufen werden: Im Dezember findet die WTO-Ministerkonferenz in Hongkong statt.