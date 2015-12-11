Fußball, einmal von unten betrachtet

Eine Niederlage, ein Sieg? Eigentlich nichts von beidem. Dass der internationale Sportgerichtshof CAS den Einspruch Michel Platinis gegen seine 90-tägige Suspendierung durch die Fifa-Ethikkommission abgelehnt, den Fifa-Ethikrichtern aber untersagt hat, die provisorische Sperre vor einem endgültigen Urteil zu verlängern, darf in keine der beiden Richtungen überinterpretiert werden. Denn die CAS-Richter haben am Freitag gar nicht in der Sache entschieden - nämlich darüber, ob der Franzose durch die Annahme von zwei Millionen Franken von Joseph Blatter gegen die Ethikrichtlinien verstoßen oder sich gar der Korruption schuldig gemacht hat -, sondern nur darüber, ob ihm zum jetzigen Zeitpunkt ungerechtfertigterweise ein irreparabler Schaden durch die vorläufige Sanktion entstehe. Dies sei nun nicht der Fall, hieß es. Und da die rechtssprechende Fifa-Ethik-Kammer ihr endgültiges Urteil ohnehin vor Ablauf der 90-Tages-Frist am 5. Jänner sprechen wird, ist auch die Zusatzklausel hinfällig. Dann wird die Sanktion nämlich nicht vorläufig um 45 weitere Tage verlängert, wie es laut Statuten möglich wäre, sondern Platini entweder sportrechtlich rehabilitiert - unwahrscheinlich - oder fix aus dem Fußball verbannt. Vorerst aber heißt das CAS-Urteil nichts anderes, als dass der Uefa-Chef nicht bei der EM-Auslosung dabei sein wird. Doch vielleicht hat das sogar kathartische Wirkung: Statt Gala-Dinner im Prunksaal Chips und Bier vor dem Fernseher, wahlweise Rotwein oder Wasser - das hat schon was und ist ein bisschen so, wie der gemeine Fan das Spektakel erleben wird. Dem ist aber eh der Gang ins Stadion, gehüllt in Team-Trikot und -Schal, lieber als das fröhliche Zur-Schau-Stellen von Anzügen und Eitelkeiten der obersten Fußball-Bosse. Vielleicht würde es ja manche Probleme gar nicht geben, würden mehr von ihnen den Sport öfters durch diese Perspektive betrachten. Es wäre ein Wunder, freilich. Doch auch das soll’s neben Skandalen im Fußball manchmal geben.