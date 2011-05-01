Fußball und Tanzen

Tanzen funktioniert(e) - siehe Dancing Stars. Und Fußball - eh klar. Was also lag näher, als die beiden Zuschauermagneten zusammenzuführen. Ließ der ORF also im Trailer für die neue Samstagabend-Fußball-Sendung die hauseigenen Sport-Granden Pariasek, Kastner-Jirka und Polzer á la Saturday Night Fever antanzen. Das hatte durchaus was.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Allzweckwaffe Rainer Pariasek hatte dann am Samstagabend auch noch ein Zucken in den Beinen. Das offenbar beabsichtigt lässige Auftreten verfehlte dann aber doch an Wirkung. Und sonst? Nix Neues. Die Bundesliga-Sendung namens "Fußball-Arena" (welche Arena?) knüpfte nahtlos an jene von anno dazumal an. Zusammenschnitte der Spiele mit wenigen kreativen Kommentaren und darauffolgend noch weniger kreativen Interviews.
Kein Vergleich mit vergleichbaren Sendungen aus Deutschland (ARD, ZDF). Aber jeder Fußball-Liga, was sie verdient...