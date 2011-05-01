Fußball und Tanzen

Allzweckwaffe Rainer Pariasek hatte dann am Samstagabend auch noch ein Zucken in den Beinen. Das offenbar beabsichtigt lässige Auftreten verfehlte dann aber doch an Wirkung. Und sonst? Nix Neues. Die Bundesliga-Sendung namens "Fußball-Arena" (welche Arena?) knüpfte nahtlos an jene von anno dazumal an. Zusammenschnitte der Spiele mit wenigen kreativen Kommentaren und darauffolgend noch weniger kreativen Interviews.



Kein Vergleich mit vergleichbaren Sendungen aus Deutschland (ARD, ZDF). Aber jeder Fußball-Liga, was sie verdient...