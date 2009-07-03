Fußball-Wahrheiten

Man muss im Fußball immer genau hinhören. Wenn der Verein etwa betont, man habe volles Vertrauen ins Trainerteam, ist damit zu rechnen, dass bald ein neues präsentiert wird. Wenn die gleichen Funktionäre davon sprechen, dass man der Mannschaft vertraue, deshalb keine neuen Spieler holen wolle, kann davon ausgegangen werden, dass ein großes Loch die Klubkassa ziert. Und wenn ein Berater wehmütig erklärt, dass ein Transfer leider geplatzt sei, ist das häufig nichts anderes als eine Warnung, die auf zähe Verhandlungen manchmal Wunder wirkt. Im Fall von Marko Arnautovic sollte man abwarten, ehe man der verpassten Chance nachtrauert. Denn wenn die Mailänder wirklich wollen, holen sie ihn. Und wenn nicht, ist´s eh besser, wenn sich der Wiener einen neuen Klub sucht.