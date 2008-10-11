G7 gehen gemeinsam gegen die Bankenkrise vor

In einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss der Sitzung der G7-Finanzminister und Notenbankchefs sicherten die G7 zu, das Überleben aller für den Fortbestand des Finanzmarktsystems wichtiger Institute sicherzustellen.



Dazu werde entschlossen gehandelt und alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. Es werde gewährleistet, dass Banken Kapital sowohl aus öffentlichen wie privaten Quellen erhalten könnten. Zudem verpflichteten sich die Finanzminister und Notenbanker dazu, nationale Einlagensicherungen zu garantieren. (Reuters)



HintergrundText der Erklärung