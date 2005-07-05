G8-Gipfel: Die Polizei möchte höflich bleiben

Die Sicherheitskräfte treibt die Angst vor Randalen und Terroranschlägen um, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen und Russlands (G-8) sowie zahlreicher Schwellen- und Entwicklungsländer ab Mittwoch in Schottland treffen. Geschützt werden die Politiker zum einen von 10.000 Metallgittern, die eine zwei Meter hohe Sperre rund um das Gipfelgelände bilden. Außerdem halten sich 10.600 Polizisten unter anderem aus Wales und England bereit. Einige von ihnen waren bereits im vergangenen Jahr beim G-8-Gipfel auf der US-Insel Sea Island dabei und durften dort ihren amerikanischen Kollegen über die Schulter schauen.



Die britische Polizei setzt auf Deeskalation: "Die Sicherheitskräfte werden normale Uniformen tragen und freundlich mit der Öffentlichkeit umgehen", versprach der Polizeichef der Region, John Vine. Am Montag allerdings gab es bereits die ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei in Kampfmontur.



Gummiknüppel und Wasserwerfer soll es jedoch möglichst nicht geben. Die traditionell unbewaffnete britische Polizei werde aber zumindest teilweise mit Schusswaffen ausgerüstet sein, hieß es. Dass es die Briten bei aller Freundlichkeit ernst nehmen mit der Sicherheit, zeigen die geschätzten Kosten für das Aufgebot von umgerechnet 150 Millionen Euro. Das sind 40 Prozent mehr als im Jahr 2001 in Genua ausgegeben wurden, als die Proteste ausarteten und ein Demonstrant ums Leben kam.