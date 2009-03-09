Gags mit und ohne Lacherfolg

Die Übersetzung des englischen "reset" ("Neuanfang") auf dem von Hillary Clinton ihrem Moskauer Kollegen überreichten Druckknopf ins Russische ("Überlastung") war Samstag einen herzlichen Lacher wert. Der Nachsatz, "ob sich mit so einem Knopf eine Änderung der Außenpolitik bewirken lässt.. .", war eher entbehrlich, außer als Versuch, den Zuseher-Groschen in den Schlitz amerikanischer Naivität fallen zu lassen.



Sonntag dann ein Emmentaler-Porträt, damit die Zuseher die Löchrigkeit des Bankgeheimnisses verstehen. Und so weiter - Abend für Abend.