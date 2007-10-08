Galileo-Gelder blockiert

Deutsche und Briten sagen ab. | EU-Chefs entscheiden im Dezember. | Brüssel. (wot) Von den Finanzministern gibt es Absagen für die Ideen der EU-Kommission zur Finanzierung des geplanten EU-Satellitennavigationssystems Galileo. London hat bereits vor dem Treffen am heutigen Dienstag erklärt, es werde einem Aufschnüren des EU-Finanzrahmens für 2007 bis 2013 nicht zustimmen. Und was nach Brüsseler Darstellung wie eine Umschichtung von 2,4 Milliarden Euro aussehe, sei in Wirklichkeit eine Änderung des Finanzrahmens, bestätigten Diplomaten mehrerer Mitgliedsstaaten. Es bedeute eindeutig "neues Geld" aus den Hauptstädten in die EU-Kassa. So verlangt Berlin von der EU-Kommission, noch andere Finanzierungsmodelle zu prüfen, bevor einfach rund 500 Millionen Euro aus dem deutschen Haushalt gefordert würden. Es werde ein Präjudiz befürchtet.