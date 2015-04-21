Games of Thrones und der abrupte Klimawandel

Die Männer der Nachtwache aus der TV Serie 'Games of Thrones' sind ein Sinnbild von Warnern vor der Klima- Katastrophe die vom Norden kommt. Die weißen Wanderer sind vielleicht eine Metapher für Werbung gesteuerten Konsum- Untote. Welche eben diese Katastrophe auslösen werden. Die Eis Mauer, welche vor den Wanderern schützen soll. Sie steht für das Polare- Eis welches das Methan in Zaum hält. Die Wichtigkeit diese Mauer zu schützen wird eigentlich nur von den Nachtwächtern erkannt. Die anderen Clans in der Serie kümmert diese Bedrohung relativ wenig. Sie kämpfen um den Thron. Der Kampf um den Thron welcher als Sinnbild für unsere Medien, Wirtschaft und Politik Landschaft steht. Einzig die Bedrohung von fremdartigen Wesen wie Drachen wird vielleicht in den Machtzentren diskutiert. Die Drachen die für die weltweiten Flüchtlingsströme aus den wärmeren Gebieten stehen und noch weit weg sind. Alles in allem ist die Stadt Westeros ein Sinnbild für den heutigen Westen mit seinen eigenartigen Ausprägungen wie unbändigbarer Fortschritts- und Wachstums- Glauben und unfassbare Eitelkeiten. Ein völlig entrückter Glaube es gebe ein Geburtsrecht auf Komfort egal was es kostet. Aber auch der Erfolg von Serien wie Vikings und Revolution kündigen eine massive Verschiebung der Realität an. Die TV Serie Revolution wird nun mit einer Comic Serie weitergeführt und wird schon lange in Transition Kreisen diskutiert. Eine aufwändig produzierte Serie welche eine Welt zeichnet die nur noch sporadisch über Strom verfügt. Somit eine ganz eigene Ästhetik mit Transition, Degrowth, Lokalisierun und Lowtech Zitaten entwickelt hat. Diese Serie kann als Diskussionsansatz gedeutet werden, wie eine Gesellschaft radikal an sinkenden Energie Erträge hätte angepasst werden können. Anstatt immer weitere Blasen auf Kosten der Zukunft zu bilden. Die Serie ist eine Warnung vor dem plötzlichen Versiegen der Energie Gewinne aus fossilen Energie Trägern und das daraus resultierende Chaos.

Beeindruckend war auch die letzte Video Botschaft vom Musiker Prinz Ea zum Thema Klimawandel und seine eindringliche Warnung vor der Ausrottung der Menschheit. Auch Richard Heinberg vom Postcarbon Institute erklärt uns in sein letztes Video wir werden in dem nächsten Jahrzehnt so oder so massiv umdenken. Das nächste Jahrzehnt werden wir so oder so merken, wir können es uns einfach nicht mehr leisten weiter fossile Rohstoffe zu verbrennen. Wie es TheGuardian gut in seiner Divestment Kampagne erklärt. Heinberg's Video endet mit den eindrücklichen Worten: Zeit für alle zu Chill out...