Ganz Frankreich stellt die Frage: "Und jetzt?"

Während sich die Kontrahenten de Villepin und Nicolas Sarkozy die französische Innenpolitik untereinander auskämpfen, bleibt die Opposition erstaunlich ruhig. Zurückzuführen ist dies auf Orientierungslosigkeit innerhalb der Partei. Seit dem Referendum über die EU-Verfassung ist die PS gespalten. Damals war Laurent Fabius mit seinem Nein entgegen der offiziellen Linie Parteichef Hollande in den Rücken gefallen.



Damit wollte er die der Verfassung gegenüber negativ eingestellte Wählerschaft an sich reißen. In dieser Situation der Parteispaltung erschien das Phänomen Ségolène Royal. Sie schaffte es erfolgreich, sich als beliebteste sozialistische Politikerin zu etablieren. Parteilich anerkannt ist sie jedoch nicht, da sie sich an jeglichen Parteiinstanzen vorbei über die Medien selbst inthronisiert hat. So hängt die Sozialdemokratische Partei in der Luft.