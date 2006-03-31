Ganz Frankreich stellt die Frage: "Und jetzt?"

Orientierungslosigkeit nach Streiks. | "Und jetzt?" - Seit Tagen ist die französische Öffentlichkeit orientierungslos. Die verhärteten Fronten zwischen Premier Dominique de Villepin und den CPE-Gegnern ließen kaum Platz für Spekulationen über eine Lösung. "Und jetzt?", fragten sich auch die Gewerkschaften nach den Demonstrationen der Schüler und Studenten und schlossen sich den Protesten an. "Und jetzt?", dürfte sich auch die sozialistische Opposition gefragt haben, nachdem Premierminister Dominique de Villepin durch den umstrittenen Arbeitsvertrag zunehmend unter Druck geraten war.
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Während sich die Kontrahenten de Villepin und Nicolas Sarkozy die französische Innenpolitik untereinander auskämpfen, bleibt die Opposition erstaunlich ruhig. Zurückzuführen ist dies auf Orientierungslosigkeit innerhalb der Partei. Seit dem Referendum über die EU-Verfassung ist die PS gespalten. Damals war Laurent Fabius mit seinem Nein entgegen der offiziellen Linie Parteichef Hollande in den Rücken gefallen.
Damit wollte er die der Verfassung gegenüber negativ eingestellte Wählerschaft an sich reißen. In dieser Situation der Parteispaltung erschien das Phänomen Ségolène Royal. Sie schaffte es erfolgreich, sich als beliebteste sozialistische Politikerin zu etablieren. Parteilich anerkannt ist sie jedoch nicht, da sie sich an jeglichen Parteiinstanzen vorbei über die Medien selbst inthronisiert hat. So hängt die Sozialdemokratische Partei in der Luft.