Garderobiers sind Gagenkiller!

Jetzt endlich sagt einer, und zwar ein Berühmter, wer an der ganzen Künstlergagenmisere schuld ist. Die Facebook-Klagemauer (www.facebook.com/Kuenstlergagen), an der sich Künstler über ihre deplorablen Erlebnisse einer künstlerseelenunwürdigen Versklavung durch Theater- und Opernhäuser ausweinen, bringt selbstverständlich sofort den Wortlaut. Weil’s ja Tränenwasser auf die Mühlenräder des Selbstmitleids ist.



Und die sind’s, die hinter der Künstlergagenkatastrophe stecken: "Es ist ein Skandal, dass Schauspieler und Sänger in kleineren Theatern so gut wie nichts verdienen. Der Garderobier, die Schneiderin, der Requisiteur, der Maskenbildner, der Bühnenarbeiter - sie alle verdienen oft mehr als jene, die auf der Bühne ihre Haut zu Markte tragen."



Der Garderobier also. Und die Schneiderin. Der Requisiteur. Der Maskenbildner. Und, naturgemäß, der Bühnenarbeiter. Die üblichen Theaterkapitalisten. Die Vampire, die den pekuniär ausgehungerten Sängern das Gagenblut aus dem Theater saugen.



Diese Erkenntnis stammt vom Startenor Jonas Kaufmann. "Das ist ein Fake, um die Sache lächerlich zu machen", meinte ein Freund. Nein: Die Facebook-Seite zitiert’s nur, gesagt hat es Kaufmann in den "Salzburger Nachrichten". Womit ich alle Intendanten bitte, diesen Sänger, dem man alle Eigenschaften eines großen Tenors nachrühmen kann, sollte er an einem kleinen Haus auftreten, wie einen Bühnenarbeiter zu entlohnen. Damit der Kampf der Künstler um eine gerechte Entlohnung endlich mit einem tatkräftigen Beispiel eingeleitet wird!