Gasstreit: Ukraine akzeptiert russische Beobachter

Brüssel. Die Ukraine lässt nun doch russische Beobachter zur Überprüfung der Gaslieferungen aus Russland zu. Wie die APA aus Kommissionskreisen erfuhr, werde die sogenannte Monitoring-Gruppe, die den Transit des von Russland durch die Ukraine nach Europa fließenden Gases überwachen soll, insgesamt 18 Fachleute umfassen. Aus welchen Ländern sich die Beobachtergruppe zusammensetzt, ist vorläufig noch nicht bekannt.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Bestätigt wurde lediglich, dass ein Vertreter von Gazprom dabei sei. Andererseits lasse auch Russland ukrainische Beobachter zu, hieß es. Das wurde kurz darauf auch durch den staatlichen ukrainischen Energieversorger Naftogaz in Kiew mitgeteilt. Dies würde bedeuten, dass die Monitoring-Gruppe nicht nur in der Ukraine den Gastransit überwacht, sondern auch an der russischen Grenze die Beobachtertätigkeit auf russischem Territorium aufnimmt. (APA)
Mehr zum Thema:Lösung der Gaskrise in Sicht