Gasstreit: Weißrussland lenkt ein

Minsk will ausstehende Schulden in zwei Wochen bezahlen. | Im Gasstreit mit Russland lenkt das benachbarte Weißrussland ein: Die Schulden für russische Gaslieferungen sollen innerhalb von zwei Wochen beglichen werden, wie die weißrussische Regierung am Montag mitteilte.
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Wenige Stunden zuvor hatte Russland den Druck in dem seit Tagen andauernden Streit erhöht und eine schrittweise Drosselung der Lieferungen angekündigt.
Laut Gazprom schuldet Weißrussland dem Konzern noch 192 Mio. Dollar (155 Mio. Euro) für Gaslieferungen. Die weißrussische Regierung hingegen warf dem russischen Energieriesen vor, dieser habe 200 Mio. Dollar Gebühren für den Gastransit durch Weißrussland nicht bezahlt.
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