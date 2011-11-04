Gastgebers Rolle

Harald Schmidt mag das vielere Geld und daher die dichtere Show mit den schnelleren Pointen und den namhafteren Gästen haben. Und während der Talkmaster entspannt sein kann, weil er nicht, wie Stermann und Grissemann, zusätzlich zur TV- auch noch eine Radioshow unterhält und vom Kabarett- über eine Lesung zum Moderationstermin hechtet, so ist "Willkommen Österreich" doch ein Umstand zugutezuhalten: Die Moderatoren des österreichischen Spätabendformats können auch eine durchschnittliche Sendung mit dem Talk-Teil noch sicher nach Hause bringen. Während sich Schmidt diese Woche von einem auf PR-Tour befindlichen Roland Emmerich einlullen ließ, gastierte mit Scooter und Lotte Ingrisch ein Spannung verheißendes Doppel in St. Marx. Dort, wo die Gäste gerne auch hart hergenommen werden, wurde zwar so weit anständig parliert. Die im Laufe einer langen Karriere in Sachen Dorfdisco-Rave zur Selbstironie gezwungenen Scooter (Grissemann: "Ich liebe diese Band, seit ich nicht mehr denken kann") durften zwischendurch aber auch über Fragen hinsichtlich ihrer Texte ("Ist das Englisch-Unterricht für Schwachsinnige oder Dada?"), ihrer Fans ("Kommen jetzt auch Intellektuelle?") oder der letzten Dinge ("Wie möchtest du sterben?") sinnieren - um bei den esoterischen Ausführungen der wunderlichen Ingrisch nur mehr Bahnhof zu verstehen. Stermann vermittelnd: "Ihr kennt das von den ganzen Substanzen beim Techno?!" - ein Hoch der (wahl-)österreichisch hinterfotzig angelegten Gastgeberrolle.