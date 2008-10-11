Gates fordert zusätzliche Truppen in Afghanistan

Um eine sichere Durchführung der Abstimmungen zu gewährleisten, seien zumindest zeitweise mehr Soldaten nötig, sagte Gates am Freitagabend nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Budapest.



Es gehe zunächst nicht um konkrete Zahlen oder darum, wer wie viele zusätzliche Soldaten schicke, sagte Gates im Flugzeug auf dem Rückweg nach Washington. Wichtig sei, jetzt schon an die sichere Organisation der Wahlen im kommenden Jahr zu denken. (APA)