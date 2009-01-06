Gaza: 40 Tote bei einem Angriff

Die Schule in Jabaliya war vom UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Nach anderen Angaben wurde das Schulgebäude nicht aus der Luft, sondern mir Panzergranaten angegriffen.



Nach Darstellung des israelischen Militärs haben Milizionäre der Hamas Mörsergranaten aus jener UNO-Schule im Gaza-Streifen heraus abgefeuert. Israelische Soldaten hätten das Feuer der Milizen lediglich erwidert, sagte ein israelischer Militärsprecher in Tel Aviv. "Es ist nicht das erste Mal, dass palästinensische Militante aus einer UNO-Schule heraus geschossen hätten", fügte er hinzu.



Seit Beginn der israelischen Angriffe im Gaza-Streifen wurden laut palästinensischen Rettungskräften mehr als 635 Palästinenser getötet und mehr als 2.900 weitere verletzt.



"Es gibt Hunderte von Kämpfern, die bereit sind, sich selbst in die Luft zu sprengen, falls die zionistischen Kräfte in die Vororte von Gaza-Stadt eindringen", hieß es in einer Erklärung des Sprechers der militanten Al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida. Einer der Hamas-Kämpfer habe sich bereits unter einem israelischen Panzer in die Luft gesprengt.



Olmert sagte während eines Besuchs im Süden Israels dem Militärrundfunk an die Adresse der schiitischen Hisbollah: "Niemand sollte sich über unsere Entschlossenheit an allen Fronten täuschen." Vor Olmert hatte der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Amos Yadlin, davor gewarnt, die Hisbollah könne die Kämpfe im Gaza-Streifen für eigene Angriffe im Norden Israels nutzen.



Währen die Gefechte mit unverminderter Heftigkeit weitergingen, schien in die diplomatischen Bemühungen um die Beilegung der Gewalteskalation erstmals Bewegung zu kommen: Es werde an einer konkreten Lösung gearbeitet, sagte ein hochrangiger israelischer Regierungsvertreter mit Blick auf die Forderung seines Landes. Eine Wiederbewaffnung der Hamas müsse verhindert werden. In diesem Zusammenhang werde über einen Einsatz internationaler Kräfte an der Grenze zwischen dem Gaza-Streifen und Ägypten gesprochen.



Tony Blair, Sonderbotschafter des Nahost-Quartetts sieht Möglichkeiten für eine Feuerpause im Nahen Osten, wenn der Waffennachschub für die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas unterbrochen werden kann. "Ich glaube, die Ägypter sind im Prinzip bereit, dies zu machen", sagte der britische Ex-Premier Blair in London.



Uneinigkeit im Weltsicherheitsrat



Im Weltsicherheitsrat war am Montagabend eine arabische Initiative von mehreren Mitgliedern des mächtigsten UNO-Gremiums, darunter auch dem amerikanischen Botschafter Zalmay Khalilzad, begrüßt worden.



Der Entwurf der Arabischen Liga sieht den Ruf nach einem sofortigen und nachhaltigen Waffenstillstand im Gaza-Streifen und dessen Überwachung durch internationale Kräfte vor. Er fordert nach Angaben des Generalsekretärs der Liga, Amr Mussa, weiters den Rückzug aller israelischen Truppen aus dem Gazastreifen, die Öffnung der Grenzübergänge, erheblich verbesserte humanitäre Hilfe für die Bevölkerung sowie neue Verhandlungen über einen Frieden im Nahen Osten.



Am Samstag war eine Sicherheitsrats-Erklärung mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand an Einwänden der USA gescheitert.



US-Außenministerin Rice will die Sitzung des Sicherheitsrates besuchen und arabische Minister, Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas sowie Vertreter anderer verbündeter Staaten treffen. Das US-Außenministerium bekräftigte zudem die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand, der "dauerhaft, nachhaltig und unbefristet" ist.



Während Europäer und Araber zumeist für einen umgehenden Waffenstillstand plädierten, betonten die USA in ihrem Drängen, dass die Waffen vor allem nachhaltig schweigen müssten. (APA)



Siehe auchÖsterreich will Staatsbürger evakuieren



+++ Blair nährt Hoffnungen auf Feuerpause in Gaza



+++ Folgen des Dauerfeuers: Apathische Kinder, die nichts mehr essen