Gaza: Neue Namen für jüdische Siedlungen

Der Gouverneur von Rafah, Majid Agha, möchte diejenigen ehren, die beim Wiederaufbau der von den Israelis zerstörten Siedlungen helfen. Falls beispielsweise der jordanische König Abdullah II. Geld dafür beisteuern sollte, wäre es seiner Meinung nach normal, die entsprechende Ortschaft nach ihm zu benennen.



Für viele Bewohner von Rafah steht bereits jetzt fest, dass sich am Standort der bisherigen Siedlung Morag künftig die Stadt "Scheich Khalifa bin Zayed al-Nahayan" erheben wird - benannt nach dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, der dafür 100 Millionen Dollar (82,1 Mio. Euro) bereitstellt. Andere Vorschläge lauten "Stadt der Hoffnung" oder "Stadt des Sieges".



Das ganze Gebiet um den Siedlungsblock Gush Katif sollte nach Ansicht zahlreicher Palästinenser "Region der Märtyrer" heißen. Einzelne Orte könnten dann den Namen von Palästinensern bekommen, die im Kampf gegen die israelische Besatzung gestorben sind, finden sie. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat sich in Sachen Namensgebung noch nicht geäußert.



Gaza-Räumung fast beendetTräume von Wohlstand und Frieden