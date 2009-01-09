Gazprom will Gashahn wieder aufdrehen

Moskau/Sotschi. Der russische Gaskonzern Gazprom könnte bereits am Freitag seine Gaslieferungen nach Europa über die Ukraine wieder aufnehmen. Bedingung sei, dass die Vereinbarung über die Entsendung von Beobachtern unterzeichnet werde, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. "Wir rechnen damit, dass die Vereinbarung heute unterzeichnet wird. Und dann werden wir quasi sofort die Lieferungen wieder aufnehmen", sagte Miller.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Russland und die Ukraine hatten sich mit der EU auf die Entsendung von Beobachtern geeinigt. Die Beobachter, auch russische, sollen auf dem Gebiet der Ukraine überprüfen, ob das russische Gas ankommt und ob es nach Europa geleitet und nicht etwa abgezweigt wird. Miller war in Sotschi mit Präsident Dmitri Medwedew zusammengekommen.
(APA/AFP/dpa)
Mehr zum Thema:Gasstreit: Ukraine akzeptiert russische Beobachter