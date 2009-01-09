Gazprom will Gashahn wieder aufdrehen

Moskau/Sotschi. Der russische Gaskonzern Gazprom könnte bereits am Freitag seine Gaslieferungen nach Europa über die Ukraine wieder aufnehmen. Bedingung sei, dass die Vereinbarung über die Entsendung von Beobachtern unterzeichnet werde, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. "Wir rechnen damit, dass die Vereinbarung heute unterzeichnet wird. Und dann werden wir quasi sofort die Lieferungen wieder aufnehmen", sagte Miller.