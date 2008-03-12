Gebete an den Teufel

Die neu entdeckten Farbfilme eines Klagenfurter Privatmannes vermittelten einen noch stärkeren Eindruck von Österreich im Jahre 1938. Ein Volk im Rausch, die leichtgläubige Masse als Hauptdarsteller in einer als Propagandafilm getarnten Realität. Und dabei, wie es ein Überlebender der Nazi-Verfolgung so trefflich formulierte, mit ihrem Geschrei ein Gebet an den Teufel richtend. Eine Dokumentation, die auch durch Interviews mit Zeitzeugen und aufwendiger 3D-Animation unter die Haut ging.