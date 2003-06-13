Gedämpftes Wachstum im Euroraum

EZB-Vizepräsident Lucas Papademos sieht für Europa keine Anzeichen für die gefürchtete Abwärtsspirale sinkender Preise und schrumpfender Wirtschaft. Auch der starke Euro bereitet ihm keine Sorgen. "Wir sind nahe dem historischen Durchschnitt", betonte der EZB-Vize am Donnerstag vor Journalisten. Auch OeNB-Gouverneur Klaus Liebscher versteht die "Nervosität" nicht, denn auch als der Euro schwach war, habe es an den Finanzmärkten Unruhe gegeben. Man dürfe die positiven Seiten einer stabilen Währung - wie etwa die Preisstabilität - nicht unterschätzen.



Zu weiteren Zinsschritten der EZB wollte sich Papademos nicht äußern. Bei der jüngst erfolgten Leitzinssenkung um 50 Basispunkte seien die gedämpften Wachstumsaussichten schon bekannt gewesen. Keinen Änderungsbedarf ortet Papademos beim Stabilitätspakt. Seiner Ansicht nach leidet die Euro-Zone unter strukturellen Schwächen, und es gebe eine ganze Liste von Reformmaßnahmen. Als vorrangig zu behandeln seien die Pensions- und Gesundheitssysteme. Liebscher hatte zuvor in seinem Eingangsstatement auf das Wachstumsdifferential zwischen der EU und den USA hingewiesen. Demnach sei das reale BIP (Bruttoinlandsprodukt) pro Kopf in den Neunziger Jahren in den USA um durchschnittlich 3,2%, in der EU jedoch nur um 2% gewachsen. Es sei möglich, dass dafür eine "höhere Freizeitpräferenz" oder hohe Risikoaversion verantwortlich seien, so Liebscher. Die Wachstumsschwäche könnte aber auch die Folge von "suboptimalen ökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen" sein. Strukturreformen wären nötig, um ein Umfeld für höheres Produktivitätswachstum zu schaffen.