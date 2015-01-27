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Gedenken an die Opfer von Auschwitz

Von WZOnline

70 Jahre Befreiung von Auschwitz

Der 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Bildern.

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