Gedenkveranstaltung: WIDER das VERGESSEN 1938 - 2018 "NOVEMBERPOGROME - THE NIGHT of BROKEN GLASS" - Gedichte über den HOLOCAUST

"The systematic persecution and murder of dissenters is the biggest crime against humanity." - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet











Vor 80 Jahren brannten Synagogen, unzählige Geschäfte wurden demoliert und geplündert, Juden ermordet, jüdische Friedhöfe, Krankenhäuser und Schulen mutwillig zerstört. Der Terror der Pogromnacht war ,eine, von oben verordnete, instrumentalisierte Gewaltwelle; mit dem Ziel - das jüdische Kulturleben, auf dem Gebiet des Deutschen Reiches vollkommen zu zerstören und die jüdischen Bürger nachhaltig zu verängstigen.























Aus der Asche





Gedicht über den Holocaust





by Sir Kristian Goldmund Aumann











Ohne Hass,





der Vergebung wegen,





feuerhell,





zu Asche





verbrennen





ist es möglich





oder





In Stimm- und Atemlosigkeit der Tränen wegen,





das Schlimme,





in fremder Asche





ersticken





ist das möglich





Der Glaube an das irgendwann, irgendwie, irgendwo





noch steigt Qualm aus den Schornsteinen





So viele Gedanken an das alles





Und dann doch wieder,





schrittweise,





beginnen zu leben





Stück für Stück





Wider das Vergessen











Die pogromartigen Gewaltmaßnahmen; welche von der NS-Propaganda fälschlicherweise mit "spontaner Volkszorn" tituliert - und auf die Ermordung des deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath durch den Juden Herschel Grynszpan abzielten - wurden von SS- oder SA-Abteilungen organisiert und gelenkt, in den meisten Fällen auch selbst durchgeführt. Jedoch, waren es oftmals aber auch Nachbarn und Mitbürger, die sich an den Randalen beteiligten. Der Großteil der Bevölkerung schaute tatenlos zu. Diese Terrornacht, die bis auf den heutigen Tag, aus einer merkwürdigen Mischung aus Zynismus und Euphemie als "Reichskristallnacht" bezeichnet - wurde zum brutalen Auftakt einer blutigen systematischen Judenverfolgung in Deutschland, Österreich und schließlich in ganz Europa, der am Ende sechs Millionen Juden zum Opfer fielen. Viele - bis auf zu wenige Ausnahmen - hüllten sich in Schweigen oder verteidigten gar mit, allerlei, Verrenkungen die Verfolgung der Juden.





Imre Kertész, Auschwitz-Überlebender, Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger





"Wenn jemand über Auschwitz schreibt, muss ihm klar sein, dass Auschwitz die Literatur - wenigstens in einem bestimmten Sinn - aufhebt. Über Auschwitz kann man nur einen schwarzen Roman schreiben, einen, mit allem Respekt gesagt: Kolportageroman in Fortsetzungen, der in Auschwitz beginnt und bis zum heutigen Tag dauert. Womit ich sagen will, dass seit Auschwitz nichts geschehen ist, was Auschwitz aufgehoben, was Auschwitz widerlegt hätte. Der Holocaust konnte in meinem Werk niemals in der Vergangenheitsform erscheinen." Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises am 7. Dezember 2002











Mit Zitaten von Überlebenden





Mit Gedichten von Primo Levi, Paul Celan, Dan Pagis, Marin Niemöller, Erich Fried, Charles Reznikoff, Heinz Hof, Sir Kristian Goldmund Aumann uvm.





Musik by Itzhak Perlman





Termin: 9 November 2018, 19.30 Uhr





Kulturhaus St.Andrä-Wördern





Monsignore Josef Luger-Platz 2





3423 St. Andrä vor dem Hagenthale











https://www.staw.at/Gedenkveranstaltung_WIDER_dem_VERGESSEN_1938_-_2018