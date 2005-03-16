Geeignete Frauen

Vizekanzler Hubert Gorbach (F) sieht bei den "Forscherinnen noch viel Potenzial". Österreich liege beim Frauenanteil



in der industriellen Forschung mit neun Prozent am letzten EU-Platz, der EU-Schnitt betrage mehr als 20 Prozent. Im internationalen Vergleich gebe es in Österreich besonders wenige Forscherinnen, bedauert Gorbach umso mehr, als er meint: "Frauen sind von Natur aus gute Forscherinnen, sie sind neugierig, haben Mut, neue Wege zu gehen" und eigentlich seien Frauen überhaupt "von den Genen her die Geeigneteren".



FWF-Präsident Georg Wick wünscht sich indessen ein größeres Budget, um Kinderbetreuungsgeld an vom Fonds geförderte Forscherinnen zahlen zu können, damit diese möglichst rasch wieder in die Forschung zurück kehren können. - Die Herren sollten rasch einmal darüber reden. Wicks Periode als Fondschef endet nämlich Anfang Juni. Auch er will zurück in die Forschung.