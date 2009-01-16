Gefahr offener Schleusen

Innerhalb weniger Monate haben sich die Zielvorgaben der Budgetverantwortlichen merklich geändert - man könnte gar sagen, ins Gegenteil verkehrt. Gute Zensuren erhält ein Finanzminister nun, wenn er jene Schleusen, welche die Staatsausgaben limitieren, möglichst rasch und weit öffnet. Erst mussten allerorts Banken und Finanzinstitute mit Hilfspaketen im Ausmaß vieler hundert Milliarden vor dem Kollaps bewahrt werden. Und nun soll die lahmende Konjunktur mit Hilfe umfangreicher Konjunkturstützungsmaßnahmen reanimiert werden. Beides zusammen wird die Budgetdefizite in mutmaßlich schwindelnde Höhen treiben.



Nicht, dass die Stabilisierung des internationalen Finanzsystems falsch oder die temporäre Erhöhung der Staatsausgaben angesichts einer potenziell schweren Rezession unvertretbar wäre, doch sollten die Konsequenzen nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Die Zinsen für jene Milliarden, die nun aus den geöffneten Schleusen der Staatshaushalte fließen, müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit Steuereinnahmen bezahlt werden.