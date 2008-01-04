Gefahren auf MySpace und Facebook

Mary Landesman vom Sicherheitsunternehmen ScanSafe warnt vor Attacken, die auf der Basis dieser Daten erfolgen. Darunter fallen etwa Mails mit Virenanhängen, die durch das Einbinden von Namen, Firmen und tatsächlichen Ereignissen vertrauenswürdig erscheinen. Eine entsprechende Attacke hat bereits 2007 bei Googles Plattform Orkut stattgefunden.



Landesman stellt fest, dass viele Benutzer der Networking-Dienste der "ganzen Welt Details über Leben, Liebe, Arbeit und Hobbies publizieren, die nicht einmal im Traum einem Fremden in einer Bar anvertrauen würden". Ihr Kollege David Portervon Detica macht die familiär erscheinende Umgebung der Sites dafür verantwortlich. Anwender sollten sich immer vor Augen halten, dass mit der Fülle persönlicher Daten auch die Gefahr von Identitätsdiebstahl wächst.



Schließlich weist Landesman darauf hin, dass Sites wie MySpace und Orkut anfällig für Wurmattacken sind.







Cyber thieves target social sites