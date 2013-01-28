Gefährlicher Sprint in die Freiheit

Damaskus. Es ist drei Uhr morgens, als ich mit meinen kurdischen Freunden Sultan in einem Haus außerhalb einer kurdischen Stadt in der Nähe der türkischen Grenze abhole. Sie haben bereits 16 Offiziere der syrischen Armee über die Grenze in die Türkei geschmuggelt. Sultan soll der siebzehnte sein. Seit Monaten setzen sich Offiziere der Armee ab, die nicht mehr vom Baath-Regime unter Bashar Assad gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden wollen. Sultan heißt nicht Sultan, doch wir wollen ihn zu Ehren von Sultan al-Atrash, dem Führer der von Drusen ausgehenden Syrischen Revolution von 1925 bis 1927, so nennen. Denn Sultan hat Angst, weniger um sich selbst als um seine zurückgebliebene Familie und seine Verlobte: "Dieses Regime kennt keine Gnade. Ich fürchte, dass sie meiner Familie etwas antun und für andere potenzielle Deserteure ein Exempel statuieren wollen."



Viele Offiziere und einfache Soldaten würden nicht mehr für Assad kämpfen wollen, erzählt der junge Akademiker, der während der schlimmsten Kämpfe in Homs stationiert war: "Aber es ist sehr gefährlich zu desertieren. Wenn es jemand mitbekommt, wirst Du sofort erschossen." Die einfachen Soldaten bekommen auch keine Urlaubstage mehr. Unter diesen Umständen ist es kaum möglich, von der Truppe zu desertieren und das auch noch zu überleben. Vor zwei Wochen gelang es Sultan als Offizier allerdings, einige Tage Urlaub für einen Familienbesuch zu erhalten. Er setzte sich in den nächsten Bus in den Norden des Landes, nahm Kontakt zu einer kurdischen Oppositionspartei auf und landete schließlich bei jenen Kurden, die auch mich nach einer Recherche in Syrisch-Kurdistan in der Nacht über die geschlossene Grenze in die Türkei zurückbringen sollen.



Viele Kurden sind Meister darin, jene Grenzen zu überwinden, die der Erste Weltkrieg durch ihre Siedlungsgebiete gezogen hatte. Bereits als nomadische Grenzbevölkerung zwischen dem Osmanischen und Persischen Reich galten sie als schwer zu kontrollierende Schmuggler, die sich zwar als Vasallen am Rande der großen Reiche zu durchaus wechselhaften Allianzen überreden ließen, aber nie wirklich unterworfen werden konnten. Mit der weiteren Zerstückelung Kurdistans nach dem Ersten Weltkrieg wurden noch mehr Grenzen gezogen und schließlich moderne Nationalstaaten geschaffen, die im Gegensatz zu den alten Reichen an einer umfassenden Kontrolle ihrer Außengrenzen interessiert waren. Gelungen ist diese lückenlose Kontrolle nie. Insbesondere in den Bergen waren Grenzen auch neue Möglichkeiten, mit ihrer Überwindung einen Teil des Lebensunterhalts zu verdienen.



Hier in der Ebene des oberen Mesopotamiens gelang die Grenzkontrolle allerdings besser. Sowohl Syrien als auch die Türkei setzten hier eine hochgradig militarisierte Grenzzone durch, die sich entlang der alten Bagdadbahn erstreckt. Erst als das syrische Regime zu bröckeln begann und die Kontrolle der Grenzregion weitgehend an kurdische Parteien überging, wurde die Grenze durchlässiger. Nun versuchen nur noch die Türken, die illegalen Grenzübertritte zu verhindern.

Minderheiten zwischen Regime und Opposition

Sultan kommt aus dem Süden Syriens und spricht kein Kurdisch. Als Angehöriger der religiösen Minderheit der Drusen galt er dem Regime als zuverlässig genug, ihm einige Tage Urlaub zu geben - die er nutzte, um in den Norden zu kommen. Dabei stünden längst nicht mehr alle Drusen hinter dem Regime: "Am Anfang waren viele Drusen loyal, weil sie sich vor den sunnitischen Islamisten gefürchtet haben. Aber das hat sich in den letzten Monaten verschoben. Das Regime benutzt uns um zu demonstrieren, dass nur sie selbst die Sicherheit der religiösen Minderheiten garantieren können. Das glauben ihnen aber mittlerweile immer weniger Drusen und Christen." Sultan schätzt, dass mittlerweile etwas mehr als die Hälfte der Drusen mit der Opposition sympathisieren. Die tatsächlichen Meinungsverhältnisse sind schwer auszumachen. Tatsächlich dürfte das Regime mit seinem sichtbaren Niedergang und dem damit näher rückenden Ende auch für die religiösen Minderheiten deutlich an Attraktivität verloren haben. Lediglich die Alawiten selbst, denen nicht nur die Familie Assad, sondern auch viele der hohen Militärs, Geheimdienste und Milizführer angehören, fürchten sich umso mehr vor der Rache der Sunniten und dürften weiterhin in einer sehr großen Mehrheit hinter dem Regime stehen. Sultan sieht allerdings nicht die Gefahr eines andauernden konfessionellen Bürgerkriegs: "Wenn Assad erst weg ist, werden wir Syrer wieder gemeinsam leben. Wir haben Jahrhunderte friedlich zusammengelebt. Warum soll das jetzt nicht mehr funktionieren?"

Keine hundert Meter neben dem syrischen Grenzzaun lässt uns das Auto aussteigen. Hier heißt es, sich zu beeilen. Niemand will die türkischen Soldaten auf sich aufmerksam machen. Nach einem kurzen Halt fährt das Auto rasch weiter. Wir stehen in völliger Dunkelheit. In der Ferne leuchten die Lichter einer nahen Stadt auf der türkischen Seite der Grenze. Über uns erhellt nur der Sternenhimmel einer klaren Winternacht die Landschaft. Es wäre ein romantischer Anblick, würden vor uns nicht die Gefahren eines illegalen Grenzübertritts lauern. Unsere kurdischen Freunde können kein verdächtiges Geräusch ausmachen. Zielstrebig gehen sie in Richtung des Grenzzaunes und haben bald eine Stelle gefunden, an der er sich relativ leicht überwinden lässt. Mit viel Erfahrung drücken sie den in Schleifen am Boden liegenden Stacheldraht so zu Boden, dass er sich mit einigen sicheren Schritten überwinden lässt. Nun schweigen alle. Nur noch im Flüsterton werden die wichtigsten Anweisungen gegeben, diesmal auf Arabisch, damit auch Sultan und ich sie verstehen. Schnell sind wir auf den Bahndamm geklettert. Die Schienen der Bahn, die heute noch für Güterzüge benutzt wird, bilden seit dem Vertrag von Lausanne die eigentliche Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Dahinter gilt es einen niedrigen, aber mehrfachen Stacheldrahtzaun auf der türkischen Seite zu überwinden, ehe wir vor einem etwa vier Meter hohen mehrfachen Stacheldraht stehen, der für ein mitteleuropäisches - und wohl auch für ein drusisches Auge - eigentlich unüberwindlich erscheint. Nicht so für unsere kurdischen Freunde. Nach wenigen Minuten ist eine Stelle gefunden, an der sie die einzelnen Stacheldrähte mit einigen kunstvollen Handgriffen so auseinanderziehen, dass in der Mitte eine Lücke entsteht, die es einem halbwegs beweglichen und nicht allzu dicken Mann erlaubt, sich genau zwischen den Drähten hindurchzuzwängen.



Kaum ist es dem Letzten gelungen, sich durch die Lücke im Grenzzaun zu schlängeln, fallen Schüsse. Einer der türkischen Soldaten, die die Grenze bewachen, muss uns bemerkt haben und wie auf ein Kommando beginnen alle in Richtung Türkei zu sprinten. Auch für Bergsteiger und Jogger kann so ein 15-minütiger möglichst lautloser Sprint durch den schlammigen Ackerboden, der sich um die Schuhe zu immer schwereren Klumpen vereint, eine ziemliche Herausforderung darstellen; zumal mit einem zwanzig Kilo schweren Rucksack auf den Schultern. Immerhin ist der zweite Rucksack voller Medikamente, den ich beim Hinübergehen mitgenommen habe, jetzt in Syrien geblieben. Meine kurdischen Freunde laufen die Strecke sogar mit schweren Plastik- statt Rucksäcken. Nur Sultan war schlau genug, sich auf das Allernötigste zu beschränken. Er hat dafür nur seine leichten Sonntagsschuhe an, ein Geschenk seiner Verlobten, das er nicht zurücklassen wollte.



Nachdem die Schüsse verklungen sind und wir uns davon überzeugen können, dass uns niemand folgt, reduzieren wir endlich das Tempo. Schnellen Schrittes, aber nicht mehr laufend, legen wir die nächste Stunde durch die verschlammten Äcker zurück, ehe uns ein Auto abholt und uns im Schutze der Dunkelheit in die nächste Stadt bringt.

"Der Krieg ist nichts für mich"

Sultan ist vorerst in Sicherheit. Er will zunächst in der Türkei bleiben: "Ich mag möglichst nahe bei meiner Heimat sein und so schnell wie möglich zurückkehren, sobald Assad gestürzt ist." Im Gegensatz zu manchen anderen Deserteuren möchte er sich vorerst nicht der Freien Syrischen Armee anschließen. Im Moment hat er genug vom Krieg. "Ich bin als Grundwehrdiener eingerückt. Dann hat die Revolution begonnen und sie haben uns nach der Ableistung des Wehrdienstes einfach nicht mehr abrüsten lassen. Es war schrecklich, was sie von uns verlangt hatten. Der Krieg ist nichts für mich!"



In der Türkei will er sich einer Gruppe von Freunden anschließen, die eine kleine syrische Menschenrechtsorganisation gegründet haben und anderen Deserteuren helfen. Auch wenn er hofft, dass das Regime bald fällt, so ist er sich doch bewusst, dass es noch schlimmer werden wird: "Bashar Assad wird Damaskus genauso zerstören, wie er Homs zerstört hat. Überall, wo wir uns zurückgezogen haben, mussten wir verbrannte Erde hinterlassen. Es wird noch viel schlimmer werden, bevor es besser werden kann." Dann aber, so hofft er, würden alle Syrer gemeinsam ein demokratisches Syrien aufbauen: "Das wird einmal als große Revolution in die Geschichte eingehen. So wie man heute noch von der Französischen Revolution spricht, so wird man sich einmal daran erinnern, dass das Volk hier selbst diesen Diktator gestürzt hat!"