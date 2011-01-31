Gefährlicher Transfer

Basel ist zwar Ausland, aber es ist nur ein kleiner Schritt, den Aleksandar Dragovic unternimmt. Die Schweizer Liga ist wohl ein bisschen besser als die heimische, und Basel, der Krösus, wohl ein bisschen besser als Salzburg. Es ist sicher kein unvernünftiger Schritt, es ist dennoch ein gefährlicher. In Basel ist Dragovic nicht das Talent, nur eines. Wäre in einer großen Liga auch nicht anders, aber dort würde er mehr in der Auslage stehen als in Basel. Und da der Schritt nicht sehr groß ist, wäre ein Scheitern wohl verheerend. Frag’ nach bei Thomas Mandl, dem ein Wechsel zu Basel eine gute Karriere gekostet hat.