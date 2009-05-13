Gefütterte Schlapfen und Arbeitsschuhe für Ärzte

Wie hoch der Umsatz in Österreich ist, will Ernst Widmann, Sales Manager Austria, nicht verraten. Von 2007 auf 2008 sei man jedenfalls einstellig gewachsen. Um auch heuer ein Plus zustande zu bringen, fischt Crocs verstärkt im Arbeitsschuh-Bereich: Ein nun lanciertes antistatisches Modell soll vor allem Krankenhauspersonal ansprechen. Zudem sei man mit einem eigenen Modell für die Gastronomie gut unterwegs. Um das in der kalten Jahreszeit abflauende Geschäft anzukurbeln, kommen im Herbst dann geschlossene, pelzgefütterte Crocs dazu.



Millionen von Kopien



Zu schaffen machen dem Kunststoff-Schuh-Hersteller unzählige Produktkopien. Allein in Österreich habe man diesbezüglich jedes Jahr etwa fünf Gerichtstermine, erzählt Widman. Millionen von kopierten Schuhen würden Jahr für Jahr vernichtet. Wie viel Geschäft die Nachahmer dem Konzern wegschnappen, will Widmann nicht konkretisieren. "Jedes gute Produkt wird kopiert. In Wirklichkeit sind die Kopien ja eine Verkaufsförderung für das Original."